هل هي ضريبة انتقاله للنصر؟.. النقاد يهاجمون رونالدو بقوة

أثار قرار جلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء ضد منتخب سويسرا الجدل، حيث كان حديث كأس العالم، ولكنها قد أتت ثمارها، فقد تمكنت البرتغال من سحق سويسرا بـ سداســية مقابل هدف.

مشاركة رونالدو

ولم تكن البرتغال بحاجة إلى وجود كريستيانو رونالدو، حيث شارك في الدقيقة 73 ، حينما كان المنتخب البرتغال قد حقق فوزًا كبيرًا على منافسه السويسري، حيث قام عددًا من النقاد بتبادل الآراء في هذه المسألة.

وأشاد النقاد بفرناندو سانتوس لشجاعته، فيما هاجموا البرتغالي رونالدو وكان ريكاردو بيلايز، مدرب شيفاس السابق ، من بين أولئك الذين ساندوا مدرب البرتغال، حيث قال: “ما الكرات التي يمتلكها مدرب البرتغال، وأعنيها حرفياً”.

وأضاف: “ما الكرات التي يجب أن يقولها، هيا رونالديتو، أنت تجلس على مقاعد البدلاء يا ولدي”، حيث تعتبر المرة الأولى التي يجلس بها رونالدو على مقاعد البدلاء في كأس العالم، ورحل غاضبًا بعد خروجه ضد كوريا الجنوبية.

ريكاردو لا فولبي، مدرب المكسيك تذكر مونديال 2006 بألمانيا، ما حدث مع كريسـتيانو رونالدو وشبهه بما حدث مع كواوتيموك بلانكو، وقال لا، عندما سأله بيلاييز للحديث عن استبعاد رونالدو: “سأواجه مشكلة، يمكنني أن أرى سبب إحضارهم لي إلى هنا”.

وأشار: “كل مدرب عليه أن يقرر الأمور التي تكون صعبة في بعض الأحيان. حدث ذلك لي مع كواوتيموك بلانكو، وعندما يعتقد المدرب أنه غير مستعد لنظام أو للفوز بمباراة ، عليك اتخاذ قرارات صعبة”.

وأكمل: “هنا قتلت واليوم أنت تمدح المدرب الآخر لإبعاده كريستيانو، إذا كان قد خسر ، أود أن أسمع ما كنت ستقوله”.

انتقال رونالدو لنادي النصر

جدير بالذكر، أن صحيفة ماركا الإسبانية قد أكدت انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل حوالي 500 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2 مليار ريال سعودي، و بعقد مدته حوالي موسمين ونصف.