هل يتيح نظام تبادل المنافع ضم مدد الاشتراك تلقائيًا؟ «التأمينات» تجيب

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن نظام تبادل المنافع لا يتيح ضم مدد اشتراكك تلقائيًا عند الانتقال بين أنظمة التقاعد(عسكري – مدني ) إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مفاده: “هل تُضم مدد الاشتراك تلقائياً من أحد أنظمة التقاعد “المدني أو العسكير”، لنظام التأمينات؟.
وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات بقولها: “لا تضم مدد الاشتراك تلقائياً، يتطلب التقدم بطلب ضم مدد الخدمة في أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لمدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية”.
هل يتيح نظام تبادل المنافع ضم مدد اشتراكك تلقائيًا عند الانتقال بين أنظمة التقاعد(عسكري – مدني ) إلى نظام #التأمينات_الاجتماعية ؟#GOSI pic.twitter.com/Wxzdu5xvzL
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) September 11, 2022