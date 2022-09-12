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هل يتيح نظام تبادل المنافع ضم مدد الاشتراك تلقائيًا؟ «التأمينات» تجيب

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 2:40 صباحًا

المناطق_متابعات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن نظام تبادل المنافع لا يتيح ضم مدد اشتراكك تلقائيًا عند الانتقال بين أنظمة التقاعد(عسكري – مدني ) إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مفاده: “هل تُضم مدد الاشتراك تلقائياً من أحد أنظمة التقاعد “المدني أو العسكير”، لنظام التأمينات؟.

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات بقولها:  “لا تضم مدد الاشتراك تلقائياً، يتطلب التقدم بطلب ضم مدد الخدمة في أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لمدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية”.

 

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 2:40 صباحًا
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