هل يجب الذهاب إلى جبل عرفة أم مسجد نمرة؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب (فيديو)

قال الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء، إن الحج هو الركن الخامس من أركان الشريعة الإسلامية الغراء.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه لا يستحب حتى أن يذهب المسلم إلى جبل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “وقفت هاهنا وكل ذلك جبل عرفة”.

وأوضح أنه بدلا من أن ينشغل أقارب هذا الشخص بالبحث عنه، فيفضل عدم الذهاب إلى جبل عرفة.

وأكد أن الصلاة في المخيمات هي أفضل بالنسبة للحجاج من الذهاب إلى مسجد نمرة، فكل جماعة في المخيم يقيمون صلاة جماعة داخله.

وأشار إلى أن سماع خطبة عرفة اليوم، مع ما وفرته المملكة من وسائل للتقدم، أصبح من السهل أن يسمعها الحاج وهو في موضعه، دون الحاجة إلى الذهاب وسط الزحام، فيمكن له أن يسمعها بواسطة الراديو في جواله.