هل يجوز الشراء ببطاقة “Visa” إذا كان عليها متأخرات؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

قال الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، إن الشراء بالبطاقة الإلكترونية أو ما يطلق عليها visa، هو من المباحات وليس من المحرمات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه يجوز للشخص أن يشتري بهذه البطاقة ما شاء، لكن بشرط أن يسدد ديونه.

وأوضح أن الشرع الحنيف أمر بالنظر في هذه المسألة، حيث قال الله تعالى “وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة”.

وأكد أنه يجب على المسلم أن يسارع في سداد دينه، ولا يماطل لأن الإسلام نهى وحذر من ذلك، حيث بين الشرع الحنيف على أنه لا ضرر ولا ضرار.