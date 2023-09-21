هل يجوز تمني الموت أو الدعاء على النفس بالهلاك؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

شدد الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، على نهي الشريعة الإسلامية عن الدعاء على النفس أو تمني الموت.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن الإسلام نهى عن الدعاء على النفس أو تمني الموت، موضحا أن المصائب التي تحدث للإنسان هي في حقيقة الأمر خير له.

وأشار إلى جواز أن يدعو المسلم بأن يجنبه الله عزوجل الفتن فيقول”وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير فاتن ولا مفتون”.