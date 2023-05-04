هل يجوز قول “الله على ما يشاء قدير”؟ الشيخ عبدالله المنيع يجيب

قال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس في الإجابة على سؤال هل يجوز أن نقول ” والله على ما يشاء قدير”؟ إنه محل بحث من مجموعة كبيرة من العلماء، فبعضهم منع ذلك مطلقا، لأن في هذا القول تقييداً لمشيئة الله تبارك وتعالى، معللين المنع بأن مفهوم ذلك ماشاء الله كان، وما لم يشأ تعالى الله وتقدس غير قادر على تحقيقه، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيئ.

وأضاف أن بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين قالوا إذا كانت المشيئة مقيدة بأمرٍ كقوله سبحانه ” وهو على جمعهم إذا يشاء قدير” فلا بأس بذلك، أما المشيئة المطلقة فهو سبحانه وتعالى على كل شيئ قدير.

وأوضح أنه ينبغي الأخذ بالتقييد دون الإطلاق، الذي ينبغي أن نمتنع عنه، مشيرا إلى وجوب العلم بأن الله على كل شيئ قدير، إذا أراد الله شيئا قدره، وإن لم يرده لا يقدره.