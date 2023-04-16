هل يجوز لبس الشراب اثناء العمرة؟.. الشيخ الشثري يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء على سائل يقول: أعاني من الأكزيما، فهل يجوز لي لبس الشراب اثناء العمرة؟.

قال الشثري، خلال ظهوره ببرنامج فتاوى، المذاع عبر قناة السعودية: “الشراب الذي يُــــضع على الأقدام، ويجوز للنساء ولا حرج عليهم في لبسهن، لأنهن لا يمنعن من المخيط إلا بأيديهن ووجهون فقط”.

وأضاف: “بالنسبة للرجال فلا يحق له أن يلبس المخيط في أي جزء من أجزاء جسده ويمكنه أن يتجاوز الأمر بأن يف على قدمه لفافه، وهنا جاز له أن يحرم وهي عليه وأن يعتمر وهي عليه”.

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