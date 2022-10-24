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هل يجوز للمرأة أخذ إدارة المنزل من زوجها؟.. الدكتور عبد الله المطلق يرد (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 9:32 مساءً
الدكتور عبد الله المطلق
الدكتور عبد الله المطلق

المناطق ـ متابعات

قال عضو هيئة كبار العلماء  الدكتور عبد الله المطلق، اليوم، إنه لا يجوز للمرأة أخذ إدارة المنزل من زوجها ولا يجوز للزوج أن يعري المرأة من الصلاحيات.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية” أن المسؤولية داخل المنزل لا تنجح إلا أن يقوم كل واحد منهما بدوره.

على جانب آخر وجه عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى بعض مشاهير السوشيال ميديا، مؤكدًا أن “المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل”.

وقال: “عليكم أن تؤمنو بالحسد، ورسالتي لكم احفظوا أنفسكم، ولابد للإنسان أن يكون عاقلا، ويشكر الله على النعم التي أنعم بها عليه”.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 9:32 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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