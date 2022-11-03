هل يجوز مس المصحف الذي فيه تفسير من غير طهارة؟ «الخثلان» يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن المصحف الذي فيه القرآن أكثر من التفسير يأخذ حكم المصحف في عدم المس من غير طهارة.

بيان حكم مس المصحف المفسر

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه بالنسبة لجواز مس المصحف الذي فيه تفسير من غير طهارة، فإنه إذا كان المصحف فيه القرآن أكثر من التفسير فيأخذ حكم المصحف، أما إذا كان التفسير أكثر فلا يأخذ حكم المصحف.

الأمر دومًا ينظر فيه إلى الأغلب

وأضاف أنه ينظر للأكثر والأغلب، فإذا كان الأكثر هو التفسير معنى ذلك أن هذا كتاب تفسير وليس مصحفًا، فلا تجب الطهارة عند مسه، لكن إذا كان الأكثر هو المصحف، والتفسير على هامشه فهذا يأخذ حكم المصحف، وتجب الطهارة عند مسه.