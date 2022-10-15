هل يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟.. “سكني” يجيب

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رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على استفسار حول مدى إمكانية استفادة الأسرة من الدعم السكني أكثر من مرة.

وأوضح البرنامج، أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

ونوه إلى أنه من شروط البرنامج ألا يكون لدى المتقدم أو أحد المرافقين بالطلب منزل ملائم للسكن، داعياً إلى الاطلاع على كل شروط الاستحقاق من خلال الدخول على الموقع ومراجعة اللائحة التنفيذية.