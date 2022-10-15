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هل يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟.. “سكني” يجيب

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 12:56 صباحًا

المناطق_الرياض

 

رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على استفسار حول مدى إمكانية استفادة الأسرة من الدعم السكني أكثر من مرة.

 

وأوضح البرنامج، أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

 

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ونوه إلى أنه من شروط البرنامج ألا يكون لدى المتقدم أو أحد المرافقين بالطلب منزل ملائم للسكن، داعياً إلى الاطلاع على كل شروط الاستحقاق من خلال الدخول على الموقع ومراجعة اللائحة التنفيذية.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 12:56 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

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