هل يحق للمراقب سحب ورقة الإجابة من الطالب عند الالتفات أو الكلام؟

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قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، رد المحامي زياد الشعلان، على سؤال يقول: “هل يحق للمراقب بالاختبارات سحب ورقة الإجابة من الطالب عند الالتفات أو الكلام؟”.

وأوضح “الشعلان”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه ، أنه ليس من حق المراقب أن يحرم حق من حقوق الطالب وهو أداء الاختبار وسحب ورقة الإجابة منه لمجرد الالتفات أو الكلام في قاعة الاختبار.

وتابع:”على المراقب وإدارة المدرسة في هذه الحالة أن تطبق ما ورد بالمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية بلائحة تقويم الطلاب”.

وأشار إلى أن اللائحة نصت على أنه ” إذا الطالب أكثر الالتفات أو الكلام في قاعة الاختبار أن ينبه للمرة الأولى وفي المرة الثانية ينقل من مكان إلى آخر في القاعة، إذا كررها للمرة الثالثة تسحب منه ورقة الاختبار ويعد محضر بذلك”.