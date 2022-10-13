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هل يرحل نونو سانتو عن فريق الاتحاد لتدريب ولفرهامبتون؟.. وليد الفراج يجيب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 11:56 مساءً

كشف الإعلامي وليد الفراج، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد البرتغالي نونو سانتو عدة اتصالات من إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأضاف وليد الفراج خلال تقديمه برنامج “أكشن مع وليد” ، أن إدارة الاتحاد أكدت على وجود مفاوضات بين ولفرهامبتون ونونو سانتو ولكن  المدرب لن يرحل عن ولديه عقد ملتزم به مع الفريق.

وتابع: أن الدوري السعودي أصبح معروف في منطقة الشرق الأوسط لذا وافق نونو سانتو على قدوم وتولي القيادة الفنية للاتحاد.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن إدارة الاتحاد لن تترك نونو سانتو يرحل لأنه هناك “مشروع” يتم العمل عليه هو عودة الاتحاد لمنصات التتويج المحلية والقارية.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 11:56 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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