هل يساعد العنب على تقليل الإصابة بمرض الخرف؟

أجريت دراسة جديدة حول فوائد العنب ومدى تأثيرها الإيجابي على صحة الأشخاص وقدرتها على تقليل الإصابة بمرض الخرف، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة واسعة من النتائج الإيجابية التي لها دور كبير على الصحة.

مضادات الأكسدة

ووفقاً لموقع “العربية نت” فإن العنب مفيداً بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً غنياً بالدهون، حيث من المعروف أن هذه الفاكهة غنية بمركبات كيماوية (طبيعية) تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتخفض نسبة الكوليسترول.

كما يحتوي العنب أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والسرطان.

إذ أن مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة سواء داخل الجسم – الالتهابات، على سبيل المثال – أو خارج الجسم ، مثل التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية أو دخان السجائر.