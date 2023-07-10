هل يستخدم الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أسلحة نووية في الحرب الأوكرانية؟

قال “سيرغي جيرنوف” الجاسوس الروسي المنشق، إن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لديه دافع شخصي من الحرب على أوكرانيا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “البعد الآخر”، أن السبب الذي يعلنه “بوتين” حول حرب موسكو على كييف هو سبب غريب وغير واضح.

وأكد أن الرئيس الروسي يقول إن الحرب على كييف هي من أجل اقتلاع النازية فيها، مشيرا إلى أن رغبة الرئيس الروسي من الحرب على أوكرانيا تأتي من دوافع شخصية لديه.

وأوضح أنه من الممكن أن تستخدم موسكو أسلحة نووية إذا أدركت للحظة أنها خسرت الحرب التي دخلتها.

وأشار إلى أن روسيا قد فقدت هيبتها أمام الدول في مجلس الأمن لعدم قدرتها على حسم المعركة الممتدة منذ شهور.