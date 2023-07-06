هل يستطيع الإنسان البقاء على قيد الحياة إذا تناول طعاما واحدا لفترات طويلة؟.. إليك الإجابة

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، يوضح إمكانية أن يعيش الإنسان على نوع واحد من الطعام طوال حياته.

وذكرت أن الإنسان يتميز عن الحيوانات الأخرى بتنوع غذائه، حيث يستطيع تناول النبات واللحوم، ولا توجد في الحياة البرية هذه الميزة.

وبينت أنه وفقا لتقارير صحية أمريكية، فإنه لا يوجد طعام واحد به العناصر اللازمة للحياة، حيث يحتاج الإنسان إلى 9 أنواع من البروتينات المهمة، لقيام الجسم بوظائفه الحيوية.

وأفادت بأن نقص هذه البروتينات يؤثر سلبا على صحة الإنسان، حيث يبدأ الشعر في التحول إلى اللون الأبيض، والأظافر تصبح ناعمة وضعيفة، لكن الأخطر من ذلك هو فقدان الكثير من الوزن، ما يدل على اضطراب ومشاكل في القلب وأعضاء الجسم.