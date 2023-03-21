هل يشارك هالاند ضد إسبانيا في التصفيات المؤهلة لـ “يورو 2024″؟

أصبح إيرلينج هالاند، بناءً على مزاياه الخاصة، الإحساس الحقيقي بكرة القدم العالمية، وهذا السبت، سيكون منافسًا لإسبانيا مع فريقهمنتخب بلاده، في بداية مرحلة التصــفيات المؤهــلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المتوقع أن الإصابة المفاجئة ستمنعه ​​من الظهور لأول مرة مع لويس دي لا فوينتي كمدرب إسباني وتمنعه ​​مشكلة المقربة من اللعب ضد إسبانيا، وهذا من الناحية النظرية والورقية يعد راحة للدفاع عن الفريق بقيادة لويس دي لا فوينتي.

وكان على وشك أن يكون بديلًا بناءً على مزاياه، بالإضافة إلى ذلك، يقضي مهاجم السيتي مواسم طويلة في مقاطعة ملقة، لكن هذه المرة لن يكون قادرًا على البقاء في منزله “الثاني”.

ثمانية أهداف في آخر مباراتين

كانت قدرته الهائلة على تسجيل الأهداف، خاصة في الأسبوع الماضي بثمانية أهداف، التهديد الرئيسي للمنتخب الإسباني، لكن الاتحاد النرويجي نفسه أكد في وقت مبكر من الصباح أنه لن يكون قادرًا على اللعب ولن يتمكن من اللعب ضد جورجيا.

ولعب المهاجم نهاية الأسبوع الماضي أمام بيرنلي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما دخل جوارديولا بدلا من النرويجي في الدقيقة 63 بعد أربع دقائق من تحقيقه ثلاثية أخرى، الحقيقة أن مدرب السيتي كان يعتني به منذ فترة ويحل محل المهاجم قبل انتهاء المباريات.

المعاملة مع المدينة

يقول طبيب الفريق أولا ساند: “بعد إجراء الفحوصات والاختبارات، كان من الواضح أنه لن يفي بالتزاماته ضد إسبانيا وجورجيا، من الأفضل أن يتلقى متابعة طبية في النادي، وسنواصل عملنا لنكون مستعدين بشكل كامل ليومي السبت والثلاثاء”.

اقرأ ايضًا