هل يصبح اللقاح المضاد لمرض الحزام الناري إجباري؟.. استشاري جلدية يجيب

قال الدكتور عامر العلي، استشاري الأمراض الجلدية، إن الإصابة بالحزام الناري تكون في الفئات العمرية دون سن الـ50 عام مصاحبة بمضاعفات قليلة، ولكن الأشخاص فوق الـ 50 عام أعراضه خطيرة وعريضة.

أعراض الإصابة بالمضاعفات الجلدية

وأضاف عامر العلي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا، أن هناك العديد من الفقاعات الجلدية ويجب الذهاب للطبيب فورًا لمعرفة إذا كانت الإصابة حزام ناري أو مرض آخر.

وتابع: أن أعراض الإصابة الحزام الناري عادة تستمر لعدة أيام وتكون الحبوب مصاحبة لها، كما أن الحصول على اللقاح يقي من الإصابة بالحزام.

أهمية الحصول على اللقاح المضاد للحزام الناري

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن الأعراض الناتجة عند الحصول على اللقاح المضاد الحزام الناري مثل” احمرار مكان اللقاح- ارتفاع درجة الحرارة- ألم بمكان الحقن”، مؤكدًا أن اللقاح سيكون إجباري على الفئات الأكثر من الـ50 خلال السنوات المقبلة.

لقاح الحزام الناري اختياري أم إلزامي؟.. طبيب جلدية يُجيب

د. عامر العلي – استشاري الامراض الجلدية: مرض “الحزام الناري” مضاعفاته قوية على الأشخاص فوق الـ50.. وهذه أبرز أعراضه التي تظهر على المصابين