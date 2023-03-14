هل يصدق الجمهور بيان «شيرين» عن أنباء طلاقها بعد صدمة عودتها؟

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وسط شكوك مستمرة حول ردود أفعالها، تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب، أزمة ثقة بينها وجمهورها على ما يبدو، بعدما صدمتهم بعودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب، في أعقاب خلاف حاد بينهما، إذ إنها هذه المرة تواجه أيضاً تشكيكاً مستمراً في استمرارها، ما أجبرها أن تدافع عن حياتها الخاصة، إذ نشرت بياناً رسمياً ترد فيه على الشائعات التي تفيد بوقوع خلاف مع زوجها الفنان حسام حبيب، نافية كل الأخبار المتداولة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الشائعات.

وأكدت شيرين في بيانها، أنها تتفرغ لأغانٍ جديدة، تمهيداً لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وجاء في البيان الصادر: «تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه».

وأضاف البيان: «وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم». وكان جدل كبير انتشر خلال الساعات الماضية حول الثنائي بعد انتشار أنباء تفيد بوقوع خلافات بينهما، خصوصاً بعد إلغاء شيرين عبدالوهاب متابعة حسام حبيب على إنستغرام، وحذف حسام كل الصور التي تجمعهما على حسابه الشخصي على إنستغرام.