هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على اتصال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيــرمان بشأن العودة إلى كتالونيا عندما ينــتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل.

تشافي يريد عودة ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، برؤيته الفنية الجديدة لقيادة البرنامج الرياضي للنادي الكتالوني لبعض الوقت في المستقبل.

ووفقًا لماركا الإسبانية، سيقدم برشلونة لميسي عرضًا اقتصاديًا بقيمة 10 ملايين يورو، وراتب سنوي، ونسبة معينة من إيرادات رعاية الــفريق المتعلقة بعودته، بالإضافة إلى نسـبة معينة من إيرادات مبيعات التذاكر وقمصانه.

وتأتي عودة ميسي المحتملة لبرشلونة وسط تدفق مستمر لتصريحات لاعبي برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية تطالبه بالعودة إلى التشكيلة الكتالونية مرة أخرى، خاصة الآن أن برشلونة يحظى بشعبية لدى الجميع.

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