هل يعود ياسر الشهراني للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم؟.. “المسحل” يرد

وجه ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، رسالة للجماهير داعيا لأخذ الأخبار من مصدرها، موضحا أن الساعات الماضية ظهرت شائعات كثيرة حول الحالة الصحية للاعب ياسر الشهراني بعد إصابته في مباراة الأخضر أمام الأرجنتين.

الحالة الصحية لـ ياسر الشهراني

وأوضح أنه رافق “الشهراني” بعد الإصابة، وكان اللاعب يجلس ممسكا بهاتفه، وبحالة صحية جيدة، ومع ذلك كانت الشائعات كثيرة، وهذا أمر مؤسف، بحسب “الرياضية”.

وبين أن حساب المنتخب السعودي، يغرد بكل جديد، وأن اللاعب ياسر الشهراني أجرى جراحة ناجحة.

عودة ياسر الشهراني

وأوضح أن عودة “الشهراني” للمشاركة في كأس العالم ضعيفة ومن الصعب جدا؛ لأن العملية الجراحية تحتاج لراحة أسابيع، بينما تحدد التقارير تحدد مصير مشاركة “الفرج”.

وشدد رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا تسمح باستبدال أي لاعب بعد المباراة الأولى.