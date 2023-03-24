هل يلزم تبيت النية للصيام كل ليلة في رمضان؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال أحد المتابعين والذي جاء على النحو التالي: هل يلزم تبيت النية للصيام كل ليلة أو تكفي نية واحدة عن الشهر كلة؟.

وقال السليمان: “بالنسبة إلى تبيت النية أختلف العلماء في هل تكفي نية واحدة طول الشهر، أم يحتاج المسلم إلى تبيت النية كل يوم، ولكن والله أعلم أن تبيت النية موجودا عند كل مسلم، وذلك لأن الله عز وجل، قال من شهد منكم الشهر فاليصومه”.

وأضاف: “إذا أفطر الشخص في يوم، وهو يعلم أنه سيصوم غدا فهذا كافيا، كما أن أهل العلم أجمعوا على استحضار النية في كل يوم، والسحور دليل على النية والمسلم إذا نوى صيام الشهر فهذا كافي”.

وأكمل: “المسلم لا يحتاج إلى التلفظ بالنية فيكفيه أنه يعلم أن رمضان غدا وأنه سيصومه”.

#فتاوى | هل يلزم تبيت النية للصيام كل ليلة , أو تكفي نية واحدة عن الشهر كلة؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/6d3hjYP5fc — قناة السعودية (@saudiatv) March 24, 2023

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