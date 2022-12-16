هل يلعب بنزيمة في نهائي المونديال؟.. ماكرون يفجر مفاجأة مدوية

تمت دعوة كريم بنزيمة للحضور في نهائي كأس العالم 2022 ، كما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس، ورد ديدييه ديشان بعد الفوز على المغرب عندما سئل عما إذا كــان كريم لديه فرصة للعودة إما للبقاء في المدرجات، أجاب ببساطة: “السؤال التالي”.

و تدعي أنها فكرة تأتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه، الذي كان في نصف النهائي أمس والذي أعلن عن حضوره في النهائي ضد الأرجنتين هذا، الاحد على ملعب لوسيل.

لا تقتصر فكرة ماكرون على الاستيلاء على بنزيمة فحسب، بل تشمل أيضًا ضم مجـــــموعة من اللاعبين المصابين الذين كانوا في قطر أو غابوا عن الملاعب بسبب الإصابة، مثل بول بوجبا أو نغولو كانتي.

وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا ، هي التي أكدت ذلك على RTL. “أعلم أنه حريص على القيام بذلك وأنه قيد الدراسة، سنرى ما إذا كان ذلك ممكنًا”.

بنزيمة لم يعد مصابا

الشيء هو أن حالة بنزيمة لا تشبه إلى حد كبير البقية، بالنسبة للمبتدئين، لم يتعرض للإصابة كما شوهد هذا الصباح في مدريد، حيث لعب المهاجم مباراة ودية ضد ليجانيس، وتم استبعاد المهاجم، الذي أصيب في 19 نوفمبر، من قبل ديشان.

وأظهر تعافي المهاجم أن المواعيد النهائية التي حددها الاتحاد لكرة القدم لم تكن متوافقة مع مدى الإصابة وكان الدليل على ذلك مباراة ودية ضد ليجانيس، لذا فإن وجود بنزيمة في قطر مرفوع، وكانت فكرته عدم الحضور.

و رغم أننا سنضطر إلى رؤية قوة إقناع الرئيس الفرنسي، إذا كان قادرًا على إقناع كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان، فلماذا لا يحدث هذا؟، وسواء جاء بنــــزيمة إلى قطر أم لا، فإن مهاجم ريال مدريد سيكون، على الورق، بطلاً للعالم لأنه لم يتم استبداله بأي شخص.

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