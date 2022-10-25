هل يمكن أن تؤسس المملكة واتساب خاص بها؟.. مختص تقني يفجر مفاجأة (فيديو)

رد مهند الكلش، تقني ومؤسس منصة سايبر إكس، على سؤال عن حقيقة تأسيس المملكة العربية السعودية، لواتساب خاص بها بعد تعطل الخدمة عالميًا، محددًا الصعوبات المتوقعة التي ستواجه القائمين عليه.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية: “كثير من الشباب، ورواد الأعمال يحاولون عمل واتساب خاص للمملكة، ولكن تشغيل تطبيق بنفس الجودة والخبرة والسهولة، يعمل على الديسك توب والجهاز اللوحي والجوال، كل هذا يحتاج خبرة طويلة”.

وأوضح، أن من يقوم على عمل هذه التطبيقات يجب أن يعرف ما يجذب العميل، وهذا يحتاج وقت وصبر على أساس الوصول لهذه النقطة، كما أن هناك دول بالفعل لديها تطبيقها الخاص مثل الصين، ولكن هذا يحتاج لشركات كبيرة.

وأشار: “هناك تطبيقات حقيقة مطروحة وبأيادي سعودية”.