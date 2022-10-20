هل يمكن أن يصاب الرجال بسرطان الثدي؟..  استشاري الأورام يجيب

أكد الدكتور عبدالله الطويرقي، استشاري الأورام، أنه يجب على الأشخاص لمتخلف الأشخاص من السيدات والرجال بضرورة الكشف المبكر لمرض السرطان الثدي من الجنسين.

وأضاف عبدالله الطويرقي، خلال لقائه ببرنامج “ٍسيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن السيدات يخضعن للعديد من الفحوصات الطبية المختلفة التي تساعد على الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال العديد من التقنيات الحديثة، كما أن السيدات فوق سن الـ40 سيتم فحص دوري لهم بخصوص سرطان الثدي.

وتابع: أن هناك العديد من الرجال معرضون للإصابة بمرض سرطان الثدي نتيجة للعوامل الوراثية والجنينية، كما أن وجود كتل بمنطقة الثدي لدى الرجال مؤشر على الإصابة بالسرطان.