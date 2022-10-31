هل يمكن اكتشاف العسل المغشوش؟.. خبير يُجيب (فيديو)

قال محمد السردي، نحّال وخبير في تجارة العسل، أن عسل النحل لا يعرف حقيقته إلا صاحبه، والمختبرات لا تستطيع اكتشاف العسل المغشوش.

وأكد الخبير في تجاة العسل، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “ياهلا” الذي يُعرض عبر روتانا خليجية، أن العسل لا يعرفه إلا صاحبه، وصعب كشف العسل المصنع، وأغلب النحالين ليس لديهم خبرة في النحل.

وأضاف، أن سعر الكليو من 300 ريال لـ 350 وأنا كمنتج العسل السعودي من أفضل أنواع العسل في العالم، وحصدنا جوائز عالمية من إنتاج العسل السعودي بمناطقنا.

وـشار، أن اليوم الغزو بقوة في الأسواق واليوم لا يوجد قوة مخبرية تكشف العسل المصنع.