هل يمكن النجاة من هجمة سمكة القرش؟.. مؤسس جمعية إنقاذ بحري يوضح (فيديو)

قال “حسن الطيب” مؤسس جمعية الإنقاذ البحري، إن هجوم سمكة القرش على السائح الروسي في محافظة الغردقة، تم لعدة أسباب من أهمها عدم استجابة السائح الروسي للمناشدات التحذيرية من على الشاطئ.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القرش من الأسماك الذكية جداً، حيث إنها لا تهاجم جماعات مكونة من عدد كبير من الأفراد، إنما تهاجم الشخص منفرداً، كما تم مهاجمة السائح الروسي.

وأكد أن سمكة القرش لا تهاجم من هم تحت الماء كالغواصين، وإنما تهاجم من هم فوق الماء كمن يسبح على سطح البحر فقط، موضحا أن السباحين من الممكن أن يتعرضوا لهجوم من سمك القرش.

ووجه السباحين والسائحين بتوخي الحذر من سمكة القرش، مشيراً إلى أهميتها ليس فقط بالنسبة للحفاظ على موارد البحار، لكن لها أهمية أيضاً بالنسبة للسياحة.