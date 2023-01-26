هل يمكن تخزين الطماطم في الثلاجة؟.. تعرَّف على الأطعمة التي لا يجب تبريدها

يميل معظمنا إلى تخزين الخبز في الثلاجات، لكن ذلك ليس مثاليًا. يمكن أن تجعله درجات الحرارة المنخفضة جافًا وقديمًا بمعدل أسرع. بدلاً من ذلك، يمكنك الاحتفاظ به في مكان بارد ومظلم. إذا كان لديك الكثير من الخبز، فقم بتخزينه في الفريزر وتحميصه عند الحاجة إلى تناوله.