أبرز الموادمنوعات

هل يمكن لأي شخص اختراق جهازك بسهولة؟.. مهتم بنشر المعرفة الرقمية يُجيب

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 26 أكتوبر 2022 - 12:09 صباحًا

كشف عبد العزيز الحمادي، المهتم بنشر المعرفة الرقمية، أن لأحد يستطيع دخول جهازك الخاص من خلال مقطع بسيط عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عبد العزيز الحمادي، المهتم بنشر المعرفة الرقمية، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الراصد الذي يُعرض عبر قناة رةتانا خليجية: “لن يستطيع أحد أن يقوم باختراق جهاز بطريقة بسيطة مثل ما يتم شرحها عبر منصات التواصل،والدخول والتحكم بالملفات والشاشة أو سحب البرامج والدخول على الوتساب الخاص بك”.

وأضاف: “اختراق أي جهاز، حتى على المختصين الذين صرفوا عشرات السنوات والخبرات في المجال التقني صعبة جدًا، بل في كثير من الاحيان شبه مستحيلة خاصة أن الشركات التقنية التي تنتج مثل هذه الأنظمة، والبرامج تصرف مليارات الدولارات لضبط عملية أمن المعلومات في الأجهزة”.

 

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 26 أكتوبر 2022 - 12:09 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى