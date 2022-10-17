هل يمكن للمطلقة إضافة تابعين للحصول على الدعم؟.. “حساب المواطن” يوضح

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أوضح برنامج” حساب المواطن” مدى إمكانية إضافة المطلقة للتابعين للحصول على الدعم.

وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه بإمكان المطلقة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

ما المقصود بالفرد المستقل

على جانب آخر ، أوضح حساب المواطن أنَّ الفرد المستقل هو كل شخص يبلغ 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنَّ الفرد المستقل أيضًا هو غير المتزوج سواء كان ذكرًا أو أنثى، أعزب أو أرمل أو مطلقًا أو ليس لديه تابعون أو معالون.

وأكد أن مستقل السكن، هو من لديه عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي، محذراً من التحايل وتقديم معلومات مغلوطة، للحصول على الدعم دون وجه حق.

إضافة تابعين

وكان حساب المواطن أوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل( صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص).

الجدير بالذكر أن “حساب المواطن” قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على دفعة أكتوبر الجاري.