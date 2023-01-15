هل ينتقل ميسي إلى الهلال؟.. 3 مؤشرات توضح

أصبحت المملكة العربية السعودية أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم كرة القدم، تستضيف البلاد نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد، بينما فاز الأخضر على الأرجنتين بمونديال 2022 وانضم كريستيانو رونالدو للتو إلى نادي النصر.

كان المسؤولون عن الدوري السعودي يأملون في أن يتمكنوا من توحيد رونالدو وليونيل ميسي في دوريهم، حيث يأمل الهلال في ضم المهاجم الأرجنتيني، فقد ثبت أن هذا طموح بعض الشيء في الوقت الحالي، حيث يستعد ميسي لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

سيؤدي ذلك إلى بقائه بعد تاريخ انتهاء صفقته الحالية في صيف 2023، لذا فإن أي فرصة لانضمامه إلى الهلال يجب أن تكون أبعد في المستقبل.

سعداء بلقاء ميسي ورونالدو

ومن المتوقع أن يواجه ميسي مباراة ودية أمام رونالدو يوم 19 يناير، حيث سيشارك باريس سان جيرمان في مباراة ودية ضد فريق مكون من لاعبي النصر والهلال، فيما تم بيع التذاكر في دقائق وينبغي أن تكون هذه مباراة مهمة.

وتسعى قطر والمملكة العربية السعودية لتحسين العلاقات بينهما، فيما يشعر باريس سان جيرمان ومالكو النادي القطريون بالهدوء بشأن إحضار ميسي إلى المملكة العربية السعودية، لأنهم واثقون من أنهم سيبقونه في المستقبل المنظور.

مشاكل باريس مع حديقة الأمراء

حتى لو بقي ميسي مع باريس سان جيرمان، فليس من الواضح تمامًا في أي ملعب سيلعب، بالنظر إلى أن أبطال ليجا 1 يجرون حاليًا مفاوضات مع مجلس المدينة الباريسي حول مستقبل بارك دي برينس.

صرحت عمدة باريس، آن هيدالغو، بموقفها الراسخ بأن الملعب ليس للبيع، لكنها مستعدة للعمل مع النادي لتجديد الأرض وزيادة السعة.

ووفقًا لـ “ماركا”، أعربت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان عن خيبة أملها لأنها ردت على تصريحات رئيس البلدية: “إنه لأمر مدهش ومحبط أن نسمع أن عمدة باريس يتخذ موقفًا من شأنه، في الواقع ، أن يجبر باريس سان جيرمان وجماهيرنا وأنصارنا على مغادرة حديقة الأمراء”.

وأضاف: “من المؤسف أن رئيس البلدية يغلق الآن فجأة نهائيا مناقشات البيع التي أجريناها لفترة طويلة، حيث يضطر النادي الآن للأسف إلى المضي قدمًا بخيارات بديلة لمنزلنا ليست ما يريده النادي أو مشجعونا”.

منذ توليه النادي في 2011، استثمر باريس سان جيرمان أكثر من 85 مليون يورو في صيانة الاستاد، مع الالتزام باستثمار 500 مليون يورو أخرى في التجديدات للنمو والتنافس مع الأندية الأخرى على أعلى مستوى في أوروبا.

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