هل يهدد سالم الدوسري أمل الهلال الأخير هذا الموسم؟

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تعرض نجم الهلال سالم الدوسري إلى وعكة صحية أبعدته عن تدريبات الفريق قبل المواجهة المنتظرة أمام الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وتواجد الدوسري في المستشفى أصاب جماهير الهلال بالقلق خصوصا الذين يعولون عليه من أجل إحداث الفارق كالمعتاد، لا سيما أن الفريق يحتاج إلى هذه البطولة بعد خسارة اللقب الآسيوي لصالح أوراوا الياباني.

ويعتبر غياب الدوسري عن نهائي الكأس ضربة قوية للهلال، خاصة أنه يقلص الحلول الهجومية لمدرب الفريق دياز، وظهر هذا الأمر جليًا في عدد من المباريات التى خاضها الفريق في غياب سالم بعدما تعرض لعدد من الإصابات هذا الموسم.

والسؤال الذى يطرح نفسه إلى أي مدى سيؤثر غياب الدوسري المحتمل عن مواجهة الوحدة عن فرص التتويج باللقب الغالي أم أن لاعبي الزعيم سينجزون المهمة على أكمل وجه بمن حضر في قائمة المباراة؟