هل يوجد علاج لمرض الروماتويد؟.. استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء تُجيب (فيديو)

كشفت الدكتورة حنان الريس، استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء، أن مرض الروماتويد مثله مثل مرض السكري، لا توجد منه وقاية تامة، ولكن التشخيص المبكر يسهل من العلاج، مشيرًة، أنه يصيب لنساء أكثر من الرجال.

وقالت الدكتورة حنان الريس، استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “نتمنى أن يكون له وقاية، ولكنه مثله مثل السكر لا يوجد له علاج”.

وأوضحت، أنه يجب تشخيص المرض في الفترة الأولى من الإصابة، لأن الإستجابة للعلاج تكون عالية جدًا، لأن نسبته في العالم تصل إلى حوالي 1%، وفي المملكة العربية السعودية، هو حوالي 1 في الألف.

وبينت، أن هناك بعض الأشياء تجعل أعراضه أشد مثل التدخين والسمنة، وخاصة السمنة المفرطة ولكن بعد نزول الوزن معظم الأعراض تتلاشى، بشكل كبير، لكن هناك أشياء لا تتغير مثل إصابة النساء اكثر من الرجال لأن هناك هرمونات معنية مسؤولة عن ذلك.

وأكملت: “أعرض الإصابة تظهر ما بين سن الـ20، حتى سن ال40، وهذا لا يعني أنها وراثة من اب للأبناء، فهو قد يكون جين ظهر لسبب بيئي، أو بسبب ألتهاب فيروسي، وأو حزن شديد،وأتمنى أن يكشتفوا علاج في المستقبل”.