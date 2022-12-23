هل يوقع رونالدو للنصر؟.. شاهد الفيفا يحسم الجدل بتعليق ناري

أثار الحساب الرسمي لكأس العالم “فيفا”، جدلًا واسعًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد أن قام بربط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنصر، والعالمية، مما نشب عنه حالة من التكهن بمستقبل صاروح ماديرا.

وفسخ البرتغالي كريسيانو رونالدو تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانــــــشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تصريحات مع بيرس مورغان عن خيانة الشياطين الحمر، والإدارة الفنية، أثارت حالة من الغضب حتى أنفصل اللاعب عن النادي.

عرض رسمي من النصر

ووفقًا لـ “ماركا”، قدم نادي النصر عرضًا رسميًا إلى رونالدو؛ للانضمام إلى صفوفه، بداية من يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو ، أي ما يعادل حوالي “2 مليار ريال سعودي”.

وفي المقابل، نشر الحساب الرسمي لكأس العالم “فيفا”، عبر موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة لـ “كريستيانو رونالدو”، معلقًا عليها: “إن النصر لا يأتي سوى بالعمل المتواصل، أما العالمية فتحتاج عزيمة كريستيانو القوية”.

وكانت غالبية ردود الأفعال على التغريدة، بأن اللاعب اقترب كثيرا من اللعب بالدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر، وتمنت الجماهير إتمام الصفقة نظرًا لأن اللاعب البرتغالي يـــــمثل قيمة كبيرة في الوسط الرياضي العالمي.

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