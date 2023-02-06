هل يُشارك ضد فلامنجو؟.. تطورات جديدة في إصابة كاريلو

تعرض البيروفي أندري كاريلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للإصابة، وذلك خلال مواجهة الوداد البيضاوي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي شهدت فوز الزعيم بـ “ركلات الترجيح” بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي.

وكان الهلال قد تعادل إيجابيًا مع الوداد في الوقت القاتل من المباراة، قبل أن تتحول إلى الوقت الإضافي ومن ثم إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق نجوم الهلال وتسجيلهم الخمس ضربات مقابل ثلاثة فقط لـ “الوداد المغربي”.

وأعلن نادي الهلال، أن لاعبه البيروفي أندريه كاريلو خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته اليوم، بسبب التورم في مفصل القدم على أن يتضح لاحقا مدى قدرته على المشاركة في مــواجهة فلامنجو البرازيلي بنصف النهائي.

وكان البيروفي قد شارك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي والإضافي، حيث كشف الهلال بعد المباراة عن تعرض كاريلو لإصابة في أربطة المفصل خلال المباراة، وقام اللاعب بالتوجه إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.

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