هل XBB أشد خطرا من المتحورات السباقة لكورونا؟.. الصحة توضح بالفيديو

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قال الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة، إن متحور XBB لا يختلف عن باقي المتحورات وأعراضه شديدة على من لم يستكمل جرعات لقاح كورونا.

متحور XBB

وأكد الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة العربية: “من ناحية الخطورة لا يختلف عن باقي المتحورات، والأعراض هي نفسها، ونسبة المرض الشديد نفسها”.

وبين، أن نسبة المرض تزيد عند الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح، أو حصلوا على جرعة أو جرعتين فقط، وفيما يتعلق بطريقة الانتقال نفسها، فليس هناك فروقات بين متحور XBB وباقي المتحورات السابقة.

الوقاية من متحور XBB

وأوضح، متحور XBB قد يكون أكثر قدرة فقط على الانتقال من شخص لآخر، ولذلك مهم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشار، أن الإجرات التي تم اتباعها أثناء انتشار فيروس كورونا، كانت ناجحة جدًا بداية من غسل اليدين، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة.