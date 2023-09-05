هندرسون: المال ليس سبب انضمامي إلى الاتفاق

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شدد نجم نادي الاتفاق، الإنجليزي جوردن هندروسن على أن المال لم يكن السبب الرئيسي في موافقته على الانتقال لدوري روشن السعودي.

وقال نجم ليفربول السابق في تصريحات لجريدة ذا أثلتيك: “هناك بعض الأشياء دفعتني للرحيل من ليفربول، كنت على علم بأنني لن أشارك كثيراً وأن هناك لاعبين جدداً سيأتون في مركزي”.

وأضاف: “علاقتي بيورجن كلوب جيدة وكان صادقاً معي حين تحدثنا، ولكني لن أخوض في تفاصيل هذه المحادثة التي وضعتني في موقف محرج لأنها كانت محادثة خاصة”.

وشدد: “رغبة الاتفاق في ضمي جاءت في ظل اهتمامي الكبير باستمرار مسيرتي مع منتخب إنجلترا، ورغبتي في المشاركة باستمرار”.

وتابع: “إذا قيل لي نريد منك البقاء في صفوف ليفربول لفعلت ذلك، ولكن هذا لا يعني أنهم أجبروني على الرحيل، أو أنهم أخبروني برغبتهم في رحيلي”.

وواصل: “قد يرى البعض أنني انضممت إلى الاتفاق السعودي من أجل المال فقط، لكن لم يكن الأمر كذلك تماماً”.

وأكمل: “طوال مسيرتي وفي حياتي الخاصة لم يكن المال حافزاً لي أبداً، يمكن للناس أن يصدقوني أو لا”.

وأضاف: “حتى لا يتم فهمي بشكل خاطئ، عندما تنتقل إلى أي فريق يجب أن تشعر بالتقدير وأنك مرغوب فيك، بالطبع المال جزء من ذلك ولكنه ليس كل شيء”.

وأتم: “الحافز الأكبر بالنسبة لي كان تجربة العمل مع ستيفن جيرارد في بطولة مختلفة، وظروف مختلفة، وثقافة مختلفة”.

وانضم هندرسون لصفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من ليفربول بعد سنوات من النجاح.