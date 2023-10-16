هندرسون: صيحات الاستهجان ضدي لن تغيرني

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أكد جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم حرصه على اللعب باسم فريق بلاده بعد قيادته الفريق في المباراة الودية أمام أستراليا في ملعب ويمبلي اللندني الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 – صفر رغم خيبة أمله نتيجة إطلاق الجمهور الإنجليزي صيحات الاستهجان بوجهه عند استبداله.

ووضع هندرسون (33 عاماً)، الذي يلعب حالياً لنادي الاتفاق السعودي، شارة قيادة الفريق بعد إراحة هاري كين، وشارك لمدة 62 دقيقة قبل استبداله، وفق «رويترز».

وانتقل هندرسون إلى نادي الاتفاق السعودي قادماً من ليفربول بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام في يوليو (تموز) الماضي.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «ليس جيداً أن تطلق جماهيرك صيحات الاستهجان بوجهك. لكن الناس لهم آراؤهم الخاصة، لن يغير الأمر من شخصي ومما أفعله لهذا الفريق ولبلدي. أنا بالطبع أقدم كل شيء في كل مرة».

وأضاف: «لا أزال أود اللعب باسم إنجلترا ما دمت أستطيع أن أقدم كل ما يمكنني تقديمه للفريق ولبلدي».

وأشار هندرسون إلى ردود الفعل على انتقاله إلى نادي الاتفاق قائلاً: «أنا أنظر إلى الأمر من وجهة نظر مختلفة بالطبع. لكن يمكنني تفهم ذلك ويجب أن أتقبله».

كما جدد تأكيد دعمه لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 بعد تنظيم قطر البطولة العام الماضي.

وتابع هندرسون: «عندما ننظر إلى قطر وطريقة تنظيمها البطولة نجد أنها كانت بطولة جيدة. وأعتقد أن المشجعين استمتعوا بها وأظن أن السعودية لن تكون مختلفة، لذا أرى أن هذه أوقات مهمة بالنسبة لها (السعودية) كدولة وأعتقد أنها ستكون بطولة خاصة إذا انتهى الأمر بفوزها بالتنظيم».

وسيستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في مباراة مهمة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الثلاثاء.