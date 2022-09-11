هند القحطاني ترد على شائعة وفاتها.. “قاعدة على قلوبكم”

تصدر وسم وفاة هند القحطاني محرك البحث في تويتر خلال الساعات القليلة الماضية في المملكة، وتسائل العديد من المغردين عن حقيقة وفاة هند القحطاني أم أنها مجرد شائعة دون الاستناد على حقيقة ميعنة.

تصدر وسم وفاة هند القحطاني وسم تويتر

غرد محمد خالد، على تويتر، قائلًا: لا حول ولا قوة الا بالله .. ما كنت مصدق الهاشتاق وتوقعت مجرد إشاعة لين شفت المقطع وتأكدت.

وكتب آخر، الموت لاتتمنونه الا لعدو الدين والعقيده اما غيره مهما بلغ الخلاف لايمكن لمسلم ان يتمناه لمسلم اخر قولو الله يهديها.

سبب تصدر وسم هند القحطاني لوسم توتير

الأنباء المتداولة عن وفاة الناشطة السعودية هند القحطاني غير صحيحة حيث لم يتم تأكيدها حتى الآن، ونفت الناشطة هند القحطاني كل ما تردد عن تعرضها لحادث سير في الولايات المتحدة أمريكا، السبت 10 سبتمبر 2022 م.”

أول رد من هند القحطاني على وفاتها

ولكن الحقيقة، أن الأمر مجرد شائعة، حتى خرجت هند القحطاني عبر حساباتها للرد على شائعة وفاتها قائلة “ما أني بميته.. قاعدة على قلوبكم” لتقطع كافة الشائعات المنتشرة حول خبر وفاتها.

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من هي هند القحطاني

هند القحطاني ناشطة اجتماعية شهيرة ومقدمة إعلانات عبر حساباتها الرسمية على الإنترنت، تحمل الجنسية السعودية، ولد في المملكة العربية السعودية عام 1984 م، يبلغ من العمر 38 عامًا ويعيش حاليًا، في الولايات المتحدة الأمريكية تخرجت هند من جامعة سعودية وعملت في مهنة التدريس إلا أنها قررت دخول مرحلة جديدة في مجال الإنترنت لتصبح من أشهر السعوديين في الوقت الحالي وتقدم العديد من العروض التجارية على أبرز ماركات العطور والأجهزة النسائية من خلال حساباتها الرسمية.