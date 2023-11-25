هنية: نهدف لـ”صفقة تبادل شاملة” ورفع حصار غزة

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بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى “صفقة تبادل شاملة” ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

وقال هنية، في مقابلة مع قناة “إم بي سي مصر” السبت، إن حماس “ستكون بالمرصاد” إذا قررت إسرائيل استئناف القصف.

“قرار فلسطيني مستقل”

كما أضاف أن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب “قرار فلسطيني مستقل”. وأوضح: “لا توجد قوة في الأرض تحدد للشعب الفلسطيني مستقبله وإدارته وقيادته، وإدارة الشأن الفلسطيني هو قرار فلسطيني مستقل”.

كذلك اعتبر أنه من الخطأ ربط حجم القصف الإسرائيلي على غزة بما حدث في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي شنته حماس.

فيما ختم قائلاً إن “الإدارة الأمريكية منخرطة في المعركة، ليس فقط بإعطاء الغطاء لإسرائيل بل وبتقديم دعم عسكري غير محدود لإسرائيل وإعطاء غطاء سياسي للعدوان على غزة”، مردفاً: “هم يتحملون مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية عن هذه المذبحة”.

نساء وأطفال

يشار إلى أن حماس كانت أفرجت بوقت سابق الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق.

من جهتها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.

هدنة لـ4 أيام

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.