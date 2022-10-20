«هوبكنز أرامكو» الطبي يوفر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات

أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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