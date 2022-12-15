هولندا تستدعي السفير الإيراني بشأن إعدام متظاهرين

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أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكي هوكسترا، الخميس، أن حكومته ستستدعي السفير الإيراني لدى هولندا بشأن إعدام رجلين على خلفية المشاركة في احتجاجات ضد السلطات في الأيام الأخيرة، نقلا عن وكالة الأنباء الهولندية.

يذكر أن إيران نفذت مؤخراً حكمين بالإعدام مرتبطين بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، وسط موجة تنديد دولية واسعة.

وفي وقت سابق الخميس، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن زعماء دول التكتل متمسكون بموقفهم الحازم مع إيران، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية تتصرف بطريقة “غير مقبولة”.

وأضاف شولتس للصحافيين: “من الذي يطلق النار على شعبه؟ الحكومة الإيرانية هي من يفعل هذا بالضبط، وبالتالي سنتمسك بموقفنا بوضوح”.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج، الاثنين، 20 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات الجديدة تأتي بسبب التورط في التعامل “العنيف” مع التظاهرات الأخيرة بإيران، والتي فجرتها وفاة الشابة أميني بعد احتجازها في منتصف سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف أيضا 4 أفراد و4 كيانات إيرانية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.