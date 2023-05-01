هولندا.. ضبط 180 ألف سائق يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة

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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط نحو 180 ألف هولندي وهم يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء قيادة سياراتهم في عام 2022.

وقال مسئولون إن البيانات الأخيرة تظهر زيادة عدد من تم ضبطهم في عام 2022 بواقع 40 ألف شخص، مقارنة بعام 2021.

وقال الضابط بشرطة المرور بول بروير إن “هذا السلوك لا يعرضك للخطر فحسب، بل يعرض حياة الآخرين للخطر أيضا”.

وأضاف بروير أن زيادة عدد الغرامات التي تم تحريرها ترجع بشكل أساسي إلى تثبيت كاميرات على الجسور في منتصف عام 2021، والتي يتم استخدامها بصورة آلية لتسجيل السائقين الذين يحملون هواتفهم المحمولة.

ويتم تغريم أي شخص يتم ضبطه وهو يتحدث في الهاتف المحمول في أثناء قيادة سيارته أو دراجته النارية 380 يورو (418 دولارا).

وبلغ إجمالي عدد راكبي الدراجات الذين تم ضبطهم وهم يستخدمون هواتفهم المحمولة نحو 53 ألف شخص العام الماضي.