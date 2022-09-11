هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم “مسرعات أعمال النشر” غداً

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تختتم هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً, أعمال مشروع “مسرعات أعمال النشر”, وذلك في حفل سيُقام بالمدينة الرقمية في الرياض، حيث سيُكرَّم فيه 6 فائزين وقع عليهم اختيار لجنة التحكيم المشكّلة من المختصين والخبراء في المجال، كما سيحصل كل فائز على مبلغ 150 ألف ريال سعودي.

ويشهد الحفل عرضاً للمشاريع المشاركة في المسرعات، إضافةً إلى أجنحة خاصة بالمشاركين لعرض منتجاتهم والتعريف بالمشاريع والأفكار.

وكانت الهيئة قد أطلقت “مسرعات أعمال النشر” في يناير 2022م، وهي الأولى من نوعها في استهداف دور النشر السعودية، حيث سعت الهيئة من خلالها إلى تمكين 20 دار نشر سعودية ناشئة في النشر الورقي والإلكتروني، وذلك من خلال إقامة مسرعتَيْ أعمال متتاليتين، زوّدتَا المشاركين ببرامج تدريبية ثرية، وجلسات إرشادية واستشارية، وخدمات مشتركة، وشبكة من الشركاء في قطاعات الأعمال بشكل عام وقطاع النشر بشكل خاص، بالإضافة إلى فرصة الوصول إلى شبكة من المستثمرين والعرض أمامهم.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من “مسرعات أعمال النشر” إلى توفير الدعم المستمر لدور النشر السعودية ورفع مستوى أدائها لمواكبة تطورات صناعة النشر، بما يضمن تحويلها إلى أدوات فاعلة في الاقتصاد الوطني.