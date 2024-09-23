هيئة الأدب والنشر والترجمة تدعو جمهور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية لحضور المعرض المملكة العربية السعودية

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أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلاق التسجيل الإلكتروني للجمهور لحضور فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، للحصول على تذكرة الدخول المجانية للمعرض الذي تنظمه الهيئة في المدة من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل بحرم جامعة الملك سعود، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية ضمن 800 جناح متنوع في المعرض الذي يُعد أحد أهم وأكبر معارض الكتاب في العالم العربي، والملتقى السنوي لأبرز الكتّاب والمثقفين والمفكرين والناشرين. ودعت الهيئة الجمهور إلى التسجيل عبر منصة (وي بوك webook ، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://webook.com/ar/events/riyadh-international-book-fair-tickets مشيرةً إلى أن خاصية التسجيل الإلكتروني تتيح للجمهور الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ، من خلال رسالة على بريدهم الإلكتروني الخاص، بحيث يتمكنون من دخول المعرض بشكل سريع، وحضور الفعاليات والبرنامج الثقافي الأضخم على مستوى معارض الكتاب في العالم العربي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استفادة الهيئة من أحدث التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة لتعزيز تجربة الزوار، وترسيخ المكانة الرائدة للمعرض. ويسهم التسجيل الإلكتروني في تسريع دخول الزوار للمعرض، وتمكينهم من توفير وقت عملية التسجيل في موقع المعرض، والاستمتاع بتجربة ثقافية ممتعة بين الكتب وأجواء الثقافة والفن، واقتناء أحدث العناوين في المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية والدينية وغيرها. كما يتيح التسجيل الإلكتروني للمنظمين إدارة عملية تسجيل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار بكفاءة وفاعلية، وحصر فئات الزوار بشكل إلكتروني وسهل، والتواصل معهم مستقبلًا بشكل استباقي لحضور الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة وتتوافق مع اهتماماتهم. يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب مسهم رئيس في إثراء قطاع الثقافة والإنتاج المعرفي والنشر في المملكة، وترسيخ ثقافة القراءة لتصبح نمط حياة في المجتمع السعودي، وتعزيز المكانة الثقافية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا. ويقام المعرض هذا العام بمشاركة أبرز الأسماء في مجالات الأدب والفكر والثقافة والنشر، ويضم فعاليات وأنشطة متنوعة ضمن برنامجه الثقافي المتميز تتناسب مع جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات.