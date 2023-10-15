هيئة الأدب والنشر والترجمة تناقش افتراضيًا “تحديات الكتابة في الأجناس الأدبية غير الشائعة “

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نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان “تحديات الكتابة في الأجناس الأدبية غير الشائعة”؛ بهدف مناقشة التحديات والعوائق التي يواجهها المؤلفون ودور النشر في هذه المجالات، بحضور عددٍ من المؤلفين ودور النشر والمهتمين.

وشارك المؤلفون وجهات نظرهم حول ما يواجهونه من تحديات تمثلت في التسويق للكتب، وآليات الكتابة في الأجناس الأدبية غير الشائعة، وقلة اهتمام دور النشر بهذا المجال، وصعوبة الوصول إلى شريحة واسعة من القرّاء.

وأشارت بعض الآراء إلى أهمية إقامة الدورات التدريبية في هذا المجال، كما عرجوا بالحديث عن التوسع بالتعريف عن هذه الأجناس الأدبية، والحاجة إلى مبادرات، مثل التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت عنوان “حاضنة الكتاب” لدعم الكتّاب الجدد.

يذكر أن اللقاء يأتي امتدادًا للقاءات دورية تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ تهدف إلى توطيد التواصل مع المتخصصين، و توفير مساحة لهم لإبداء آرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم التي تسهم في تطوير القطاع، وتشارك في عمليات نموه وتحسينه.