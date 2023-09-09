هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظّم ورشةً تدريبيةً بعنوان “تطوير أعمال الترجمة التجارية”

المناطق_واس

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة في جدة غدًا، ورشة تدريبية بعنوان “تطوير أعمال الترجمة التجارية”، بهدف الإسهام في تطوير أعمال مكاتب الترجمة التجارية، ونقل أساليب وآليات البيع الحديثة، وتحسين مستوى أداء التسويق لأصحاب ومديري مكاتب الترجمة التجارية.

وتتضمن الورشة التي تستهدف أصحاب ومديري مكاتب الترجمة التجارية، وتستمر لمدة يومين، عدة محاور تشمل نظرة عامة على صناعة الترجمة وأبرز المستجدات فيها ، وإستراتيجيات تطوير أعمال الترجمة، وبناء شبكة مهنية لكسب العملاء وتوسيع نطاق عمل المكتب.

يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تقيم هذه الورشة ضمن الحقيبة الثانية من سلسلة الورش واللقاءات الدورية؛ لتطوير قطاع الترجمة بما ينعكس بشكلٍ مباشر على تحسين منظومة العمل في الشركات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعريف بمبادرات الهيئة وأنشطتها وبرامجها، ومناقشة التحديات والحلول، وخلق جسر للتواصل مع المهتمين والمختصين في قطاع الترجمة.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين بالمشاركة في هذه الورشة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1985/new.