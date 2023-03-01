هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق معرض الشرقية للكتاب 2023 .. غداً الخميس

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تُطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً ، معرض الشرقية للكتاب 2023، ضمن مهرجان الكُتّاب والقرّاء في المنطقة الشرقية بنسخته الأولى، حيث سيقام المعرض تحت شعار “معرض – ثقافة – حضارة – فن”، في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو)، خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس الحالي، وبشراكةٍ ثقافية مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).

ويمتد المعرض الذي يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب في المملكة لهذا العام ، على مساحة تمتد إلى قرابة 39 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 500 ناشر محلي وعربي ودولي في أكثر من 350 جناحاً ؛ ليُوفروا للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب، ويتزامن مع ذلك برنامج ثقافي ثري، يتضمن نحو 140 فعالية، يقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باعتباره الشريك الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب، والتي تتنوع ما بين الندوات والجلسات الحوارية، ورش العمل، والأمسيات الشعرية، وحفلة غنائية للقصائد المُغنَّاة، تحييها الأوركسترا الوطنية السعودية في آخر يوم للمعرض.

وسيشهد معرض الشرقية للكتاب في سابع أيامه الذي يوافق الأربعاء 8 مارس تنظيم مؤتمر لأدب الطفل، يتناول فيه خبراء وكُتّاب متخصصون من المملكة والعالم، جوانب مختلفة من هذا الأدب، حيث يتطرق إلى التقنية وتسخيرها لتطوير أدب الطفل، وما يواجهه الكتاب من تحديات، والجانب العلاجي، ومقارنته بالأدب العالمي، والخيط الرفيع الذي يفرق أدب الطفل وأدب اليافعين، وذلك سعياً إلى تعزيز ثقافة القراءة الجيدة لدى الطفل، وإبراز أهمية الأدب في تنشئة الجيل الجديد وتنمية وعيه، فضلاً عن ترسيخ مفهوم “الطفل المثقف”، والارتقاء به إلى فضاءات المعرفة الرحبة.

ويستعد معرض الشرقية للكتاب إلى توفير أجواء مُحفزة للعائلة لاصطحاب أطفالهم إلى المعرض عبر تخصيص جناح متكامل خاص بالطفل، يتضمن ألعاباً وأنشطة تفاعلية تعليمية وتدريبية، والتي تشمل فعالية (حكواتياً) لرواية القصص، إلى جانب عروض أدائية، وورش عمل لتنمية المهارات والأفكار، وجدران تفاعلية، وألغاز ومسرح للطفل، بفعاليات تقام على مدار الساعة.

يشار إلى أن معرض الشرقية للكتاب 2023 سيفتح أبوابه للزوار بدءاً من يوم الخميس 2 مارس من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، وذلك طيلة فترة إقامته التي تمتد حتى 11 مارس 2023 في حضورٍ أول لمبادرة معارض الكتاب بالمنطقة الشرقية، باستثناء يوم الجمعة الذي سيفتح فيه أبوابه من الساعة الثانية ظهراً إلى 11 مساءً .