هيئة الأدب والنشر والترجمة تُنظم لقاءً حول إستراتيجيات الترجمة الفورية في المجال السياسي

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تُنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، لقاءً مفتوحاً بعنوان: “إستراتيجيات الترجمة الفورية في المجال السياسي”، الذي تلتقي من خلاله بالمهتمين والعاملين في مجال الترجمة الشفهية بشكلٍ عام، والمترجمين الفوريين في المجال السياسي على وجهِ التحديد.

ويتناول اللقاء الذي سيُقام افتراضياً من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً محاورَ متعددة، من أبرزها مقدمة عن الترجمة الفورية في المجال السياسي وأهم خصائصها، وإيضاح لمهارات ومواصفات المترجم الفوري الناجح في هذا المجال، واستعراض أهم الإستراتيجيات المستخدمة في الترجمة الفورية، بالإضافة إلى مناقشة الجانب النظري من تحديات المترجم الفوري في المجال السياسي، ثم ربطِها بتحديات سوق العمل من واقع خبرة الضيوف، واستخلاص أهم الفوائد التي يوصي بها الخبراء في مجال الترجمة الفورية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأدب والنشر والترجمة على تنظيمها بصفتها قناةً اتصاليةً مفتوحة مع مختلف الممارسين والعاملين في القطاع بكافة مكوناته، والمهتمين بالأدب والنشر والترجمة في المملكة؛ لتغطي بذلك جملةً من الموضوعات المرتبطة بالقطاع، وتستقطب الأفكار والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في تطويره.