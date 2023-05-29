“هيئة الأزياء” تحتفي بتخريج طلاب برنامج تصميم الأزياء الاستعراضية

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احتفت هيئة الأزياء بتخريج طلاب البرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”، الذي انطلق في مدينة جدة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة و أكاديمية “ITS Cosmo” الإيطالية للأزياء، وذلك لتهيئة مُصمِّمي الأزياء الخاصة بالأفلام السينمائية.

وقد استهدف البرنامج التدريبي صقل مهارات 15 مُصمماً سعودياً من خلال التدريبات العملية والتقنية في صناعة الملابس وملحقات الأزياء الاستعراضية، ودراسة مناهج متخصّصة في الأزياء والمنسوجات، وتقنيات التصميم والإنتاج، إلى جانب بعض الدروس التاريخية والثقافية التي تُسهم في تعزيز المواهب والخبرات الثقافية.

يأتي البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الأزياء لتطوير القطاع في المملكة، ودعم المواهب المتخصصة بالأزياء السعودية، التي تطمح إلى تحقيق إمكاناتها الكاملة، فضلاً عن تمكين القطاع من الحفاظ على التراث الغني بالأزياء السعودية، والترويج لمصمِّميها.