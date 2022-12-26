هيئة الأزياء تناقش فرص الشراكات في قطاع الأزياء افتراضيا

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نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيا ناقشت فيه فرص الشراكات في قطاع الأزياء؛ لتنمية القطاع وزيادة فرص النمو الاقتصادي والثقافي فيه، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الأزياء.

وناقش اللقاء عدداً من المحاور والتي من أبرزها أهمية الشراكات من حيث اختيار الشريك الاستراتيجي وتنظيم العمل بين الطرفين بما يحقق مفهوم الشراكة الحقيقية والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في عدة نواحي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.

وتطرق اللقاء إلى مبادرات ومشاريع الهيئة واستراتيجيتها والركائز التي تدعم مجتمع الأزياء وتطوير البيئة التنموية للقطاع والتي تنقسم إلى سبعة عناصر رئيسية هي: التعليم والإبداع، تطوير المنتجات، التصنيع وسلسة الإمداد، التجزئة، سرد ورواية القصص والفعاليات، الاستدامة، ممكنات القطاع.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء؛ للتعريف باستراتيجيتها وكيفية اختيار الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، إلى جانب مشاركة المهتمين بالقطاع في الأفكار والاقتراحات.